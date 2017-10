 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Allianz. Derzeit behauptet sich die Aktie des Versicherungskonzerns im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreicht den Stand von 200,80 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um minimale 0,22 Prozent verbessern.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,22 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt derzeit auf Platz 21 im unteren Drittel des Index. Derzeit verbucht der Dax 13.227 Punkte (plus 0,71 Prozent). Somit entwickelt sich die Allianz-Aktie schlechter als der Index, der sich um 93 Punkte und 0,71 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 201,00 Euro ist der Anteilschein am Freitag den 27.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 202,10 Euro.

Die Allianz-Aktie liegt derzeit mit -0,2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 200,40 Euro beträgt. Es war am 26. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 135,45 Euro.

Auf 84,11 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 54,0 Millionen Euro gehandelt. Am 4. April 2000 wurde mit 402,68 Euro das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie erreicht. Mit 40,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

25.10.2017 Barclays hebt Ziel für Allianz SE auf 178 Euro - 'Underweight'

Barclays hat das Kursziel für Allianz SE vor Zahlen von 170 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Berichtssaison der europäischen Versicherer dürfte recht unspektakulär werden, da im November zahlreiche Investorentage anstünden und zudem auch Aussagen zur Preisentwicklung im Rückversicherungsgeschäft, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die Allianz sollte ein recht ordentliches Quartal hinter sich gebracht haben, das - falls beeinflusst durch Naturkatastrophen - ähnlich gewesen sein dürfte wie im bisherigen Jahresverlauf./ck/zb Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.