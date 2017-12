 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz praktisch unverändert

FrankfurtMinimal aufwärts ging es mit dem Kurs der Allianz-Aktie. Bis zum Börsenschluss gewann der Anteilschein des Versicherungskonzerns 45 Cent (0,23 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 195,35 Euro des Vortages. Zuletzt wird die Allianz-Aktie mit 195,80 Euro gehandelt.

Die Aktie gehörte im Dax mit 0,23 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier lag bei Ende des Parketthandels auf Rang 18 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.104 Punkten (plus 0,27 Prozent). Somit entwickelte sich die Allianz-Aktie wenig schlechter als der Index, der sich um 0,27 Prozent und 35 Punkte verbesserte.

Am Donnerstag den 21.12.2017 war die Aktie des Versicherers zum Preis von 195,50 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 196,25 Euro.

Die Allianz-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 4,3 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 204,50 Euro beträgt. Es war am 3. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. Februar 2017 und beträgt 154,25 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 121,83 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 153,6 Millionen Euro gehandelt. Am 4. April 2000 wurde mit 402,68 Euro das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 lag bei 40,27 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.12.2017 Merrill Lynch hebt Allianz-Ziel auf 188 Euro - 'Underperform'

Merrill Lynch hat das Kursziel für Allianz SE von 180 auf 188 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Blair Stewart verschob in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft. Die Aktien der europäischen Versicherer hätten - anders als in den Jahren 2012 bis 2015 - den Gesamtmarkt auch 2017 nicht abgehängt, schrieb er. Die sichere, langsame aber dafür stetige Entwicklung der Konzerne sei im aktuellen Wirtschaftsumfeld kein Anreiz. Auch 2018 werde angesichts der sich wohl fortsetzenden Konjunkturbelebung ein hartes Jahr für Versicherungspapiere./ag/ck Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

