 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz verzeichnet mit 1 Prozent geringe Verluste

FrankfurtEnttäuschung bei den Anlegern von Allianz. Aktuell fällt die Aktie des Versicherungskonzerns auf den Stand von 180,20 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,02 Prozent verschlechtert.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Allianz SE vor endgültigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Bei der Allianz habe er nun die vorab veröffentlichten Eckdaten des Versicherers in sein Modell einbezogen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer Studie vom Freitag. Diese seien etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen. Er sehe aber anderswo im Sektor bessere Anlagemöglichkeiten.

Im Dax gehört der Wert mit 1,02 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Rang 16 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.141 Punkten (minus 0,58 Prozent). Daher entwickelt sich die Allianz-Aktie schlechter als der Index.

Am Freitag ist die Aktie des Versicherungskonzerns zum Preis von 181,10 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 181,10 Euro.

Die Allianz-Aktie liegt mit 2,3 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 184,35 Euro beträgt. Es war am 13. Juli 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. August 2016 und beträgt 122,65 Euro.

Auf 34,08 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 99,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie beträgt 402,68 Euro und war am 4. April 2000 erreicht worden. Mit 40,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.07.2017 Commerzbank belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

Die Commerzbank hat die Allianz-Aktie nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Versicherungskonzern habe herausragende Eckdaten für alle drei Sparten vorgelegt, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Donnerstag. Zudem lobte er den nach oben verengten Zielkorridor für den operativen Gewinn 2017./edh/zb Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.