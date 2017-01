 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF gewinnt 0,7 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Wert des Chemiekonzerns BASF gehört mit einer Steigerung von 0,65 Prozent zu den im Prinzip unveränderten Werten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 88,63 Euro kann sie sich unbedeutend um 58 Cent auf 89,21 Euro verbessern.

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BASF von 72 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sriharsha Pappu erhöhte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für den Chemiekonzern der Jahre 2016 bis 2018. Grund dafür sei der Preisanstieg für chemische Zwischenprodukte, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,65 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Position sechs im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.575 Punkten (plus 0,3 Prozent). Daher entwickelt sich die BASF-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 89,01 Euro ist der Wert am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 89,22 Euro.

Die BASF-Aktie liegt mit 0,3 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 89,47 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 56,01 Euro.

Auf 50,04 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 75,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 97,22 Euro und war am 10. April 2015 erreicht worden. Mit 14,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.01.2017 UBS belässt BASF auf 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Buy" belassen. Die Chemieindustrie dürfte im laufenden Jahr ein robustes Gewinnwachstum (EPS) von durchschnittlich 13 Prozent verzeichnen, schrieb Analyst Joao Toniato in einer Branchenstudie vom Dienstag. Deshalb stufte er den Sektor von "Neutral" auf "Overweight" hoch. Seine Kerninvestments innerhalb der Branche sind BASF, Covestro, Clariant und Wacker Chemie./edh/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.