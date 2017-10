 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF gewinnt 1,4 Prozent

FrankfurtDie Aktie des Chemiekonzerns BASF, die beim letzten Börsenschluss mit 92,62 Euro notierte, zeigt mit klaren 1,36 Prozent Plus und einem Kurswert von 93,88 Euro eine positive Entwicklung.

Im Dax gehört der Wert mit 1,36 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt aktuell auf Position sieben im oberen Drittel des Performance-Index. Aktuell verbucht der Dax 13.219 Punkte (plus 0,65 Prozent). Damit entwickelt sich die BASF-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,65 Prozent und 86 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 92,80 Euro ist der Anteilschein am Freitag den 27.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 94,03 Euro.

Die BASF-Aktie liegt aktuell mit 0,5 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,32 Euro beträgt. Es war am 5. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 76,50 Euro.

Bis um 13:00 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 123,24 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 65,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 97,22 Euro und war am 10. April 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 14,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

25.10.2017 Bernstein hebt Ziel für BASF auf 72 Euro - 'Underperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 69 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Bernstein-Analyst Jeremy Redenius erhöhte in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie die Prognose für den operativen Gewinn in diesem Jahr leicht. Grundsätzlich bleibt er aber für die Aktie vorsichtig. Es gebe zu viele fundamentale Risiken wie die Preisentwicklung für Chemikalien. Die BASF-Aktie tritt seit einiger Zeit auf der Stelle - seit dem im April 2015 erreichten Rekordhoch von 97,22 ging es leicht nach unten. In den vergangenen fünf Jahren konnte die Aktie zwar rund 40 Prozent zulegen, blieb damit aber deutlich hinter dem Dax-Anstieg zurück. Die fünf Jahre davor hatte das BASF-Papier den Dax noch übertrumpft./zb/ag Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.d

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.