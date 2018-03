 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF gewinnt mit 0,6 Prozent geringfügig

Das Wertpapier des Chemiekonzerns BASF gehört mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Bis zur Stunde wird der Anteilschein mit 85,13 Euro notiert.

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für BASF auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Gemüsesaatgutgeschäfts, das BASF von Bayer übernehmen will, dürfte etwa 450 Millionen Euro betragen, schrieb Analyst Andrew Benson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebitda) dürfte sich auf geschätzte 110 Millionen Euro belaufen.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,57 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt aktuell auf Platz 18 im Mittelfeld des Index. Der Dax verzeichnet aktuell 12.322 Punkte (plus 0,63 Prozent). Deshalb entwickelt sich die BASF-Aktie unwesentlich schlechter als der Index, der sich um 0,63 Prozent und 77 Punkte verbessert.

Am Donnerstag den 08.03.2018 ist die BASF-Aktie zum Preis von 84,44 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 85,50 Euro.

Die BASF-Aktie liegt aktuell mit 13,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 98,80 Euro beträgt. Es war am 19. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 78,97 Euro.

Bis um 17:00 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 142,67 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 131,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 98,80 Euro und war am 19. Januar 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 14,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.03.2018 Berenberg belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 106 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Einmal mehr habe der Chemiekonzern besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte zu steigenden Konsensschätzungen für 2018 führen und den Aktienkurs nach oben folgen lassen./edh/ajx Datum der Analyse: 05.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

