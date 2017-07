 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF gewinnt mit 2,1 Prozent Zuwachs deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNach oben geht es heute mit dem Wert von BASF. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Chemiekonzerns 1,70 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 79,64 Euro und macht damit deutliche 2,13 Prozent gut. Zuletzt wurde die BASF-Aktie mit 81,34 Euro gehandelt.

Die Privatbank Berenberg hat BASF von nach dem Kursverlust der vergangenen Wochen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Sebastian Bray von 78 auf 80 Euro an. Da die Aktie seit seiner Ersteinstufung mit "Sell" im Juni rund acht Prozent an Wert verloren habe, sehe er jetzt keine großen Gefahren für weitere Rückgänge, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Montag.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 2,13 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz eins an der Spitze der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.194 Punkten (plus 0,26 Prozent). Damit entwickelt sich die BASF-Aktie besser als der Index.

Am Montag ist die Aktie des Chemiekonzerns zum Preis von 80,03 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 81,58 Euro.

Die BASF-Aktie liegt mit 13,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,32 Euro beträgt. Es war am 5. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 3. August 2016 und beträgt 68,42 Euro.

Auf 121,42 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 105,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 97,22 Euro und war am 10. April 2015 erreicht worden. Mit 14,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

28.07.2017 Bernstein senkt Ziel für BASF auf 68 Euro - 'Underperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen für das zweite Quartal von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Chemiekonzern habe zwar die Markterwartungen beim operativen Gewinn etwas übertroffen, seine Schätzung aber verfehlt, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Freitag. Der höhere Jahresausblick des Unternehmens habe zudem nicht überrascht. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen leicht, wegen teils geringerer Verkaufszahlen./mis/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.