 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF legt 1,5 Prozent zu

Der Anteilschein des Chemiekonzerns BASF gehörte mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Beim Handelsende notierte der Wert mit 84,72 Euro.

FrankfurtFreude bei den Aktionären des BASF-Papieres. Bis zum Börsenschluss konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreichte der Anteilschein des Chemiekonzerns den Stand von 84,72 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 1,49 Prozent verbessern.

Der Wert gehörte im Dax mit 1,49 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag bei Ende des Parketthandels auf Position acht im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.245 Punkten (plus 1,08 Prozent). Deshalb entwickelte sich die BASF-Aktie besser als der Index, der sich um 131 Punkte und 1,08 Prozent verbesserte.

Am Mittwoch den 07.03.2018 war die Aktie des Chemiekonzerns zum Preis von 83,10 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 85,02 Euro.

Die BASF-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 14,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 98,80 Euro beträgt. Es war am 19. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 78,97 Euro.

Auf 149,25 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 146,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie betrug 98,80 Euro und war am 19. Januar 2018 erreicht worden. Mit 14,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.03.2018 Berenberg belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 106 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Einmal mehr habe der Chemiekonzern besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte zu steigenden Konsensschätzungen für 2018 führen und den Aktienkurs nach oben folgen lassen./edh/ajx Datum der Analyse: 05.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.