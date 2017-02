 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF mit geringen Kursverlusten von 1,3 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Chemiekonzerns BASF gehört mit einem Rückgang von 1,32 Prozent zu den deutlichen Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 89,07 Euro hat sie sich um 1,18 Euro auf 87,89 Euro verschlechtert.

Der Wert gehört im Dax mit 1,32 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang 22 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.526 Punkten (minus 1,07 Prozent). Daher entwickelt sich die BASF-Aktie schwächer als der Index.

Am Montag ist die Aktie des Chemiekonzerns zum Preis von 88,71 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 89,54 Euro.

Die BASF-Aktie liegt mit 4,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 91,55 Euro beträgt. Es war am 27. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 56,01 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 148,17 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 121,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 97,22 Euro und war am 10. April 2015 erreicht worden. Mit 14,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.02.2017 Goldman hebt Ziel für BASF auf 83 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Chemiekonzern BASF vor Zahlen von 75 auf 83 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Stephen Benson begründete in einer Studie vom Donnerstag das neue Kursziel mit überarbeiteten Schätzungen, unter anderem mit Blick auf die Entwicklung der Öl- und Gaspreise sowie auf Währungseffekte. Mit seiner Annahme für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von 1,226 beziehungsweise 6,355 Milliarden Euro liege er nun für das Schlussquartal und das Gesamtjahr etwas über dem Marktkonsens./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.