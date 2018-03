 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF mit großen Kursgewinnen

Mit einer Steigerung von 2,2 Prozent gehört das Wertpapier des Chemiekonzerns BASF heute zu den Gewinnern des Tages. Der Anteilschein notiert zuletzt mit 82,88 Euro.

FrankfurtDer Wert des Chemiekonzerns BASF gehört heute mit einem Zuwachs von 2,21 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 81,09 Euro kann sich das Papier des Chemiekonzerns um klare 1,79 Euro auf 82,88 Euro verbessern.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach der Gewinnwarnung von Bayer im Zuge von Belastungen im Brasilien-Geschäft auf "Buy" belassen. Bei BASF seien bereits in den Zahlen für das erste Quartal mögliche Risiken in Lateinamerika erkennbar gewesen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer Branchenstudie vom Montag. Eine Reduktion des operativen Gewinns (Ebit) in Bereich AG Solutions um 10 Prozent würde mit Blick auf den Gesamtkonzern BASF ein um 1 Prozent niedrigeres Ergebnis je Aktie bedeuten, erklärte der Experte, um eine Einschätzung der Größenordnung zu geben.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 2,21 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz acht im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.474 Punkten (plus 1,21 Prozent). Damit entwickelt sich die BASF-Aktie besser als der Index.

Am Montag ist die Aktie des Chemiekonzerns zum Preis von 82,06 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 83,00 Euro.

Die BASF-Aktie liegt mit 12,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,32 Euro beträgt. Es war am 5. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 65,47 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 95,38 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 193,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 97,22 Euro und war am 10. April 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 14,13 Euro.

30.06.2017 Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 95 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Investitionen des Chemiekonzerns in einen Super-Computer und künstliche Intelligenz dürften diesem eine Chance bieten, neue Systeme einzusetzen, um seine Geschäfte mit Rezepturen zu stärken, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Studie am Freitag./ck/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

