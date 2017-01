 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF mit wenig Bewegung

FrankfurtDie Aktionäre von BASF haben keinen richtigen Grund zur Freude. Bisher kann die Aktie unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Chemiekonzerns den Stand von 88,44 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,39 Prozent.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,39 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz 14 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.617 Punkten (plus 0,29 Prozent). Daher entwickelt sich die BASF-Aktie unwesentlich besser als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie des Chemiekonzerns zum Preis von 87,98 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 88,48 Euro.

Die BASF-Aktie liegt mit 0,5 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 88,88 Euro beträgt. Es war am 3. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 56,01 Euro.

Auf 40,14 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 12:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. April 2015 wurde mit 97,22 Euro das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie erreicht. Mit 14,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

10.01.2017 UBS hebt Ziel für BASF auf 100 Euro - 'Buy'

Die UBS hat das Kursziel für BASF mit Blick auf das neue Jahr von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe für den gesamten europäischen Chemiesektor positiv gestimmt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer Studie vom Dienstag. Für den deutschen Chemiekonzern hob er unter anderem wegen steigender Preise für Chemikalien in Asien seine Schätzungen deutlich an und betonte, dass die Aktie unter den großen europäischen Chemiekonzernen sein "Top Pick" bleibe. Die strengeren regulatorischen Prüfungen in China seien zudem gut für Unternehmen wie BASF, die über hohe westliche Sicherheitsstandards verfügten./ck/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

