 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF mit wenig Bewegung

FrankfurtDer Anteilschein des Chemiekonzerns BASF gehört mit einer positiven Entwicklung von 0,36 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 89,01 Euro kann sie sich minimal um 32 Cent auf 89,33 Euro verbessern.

Der Wert gehört im Dax mit 0,36 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position zehn im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.567 Punkten (plus 0,19 Prozent). Daher entwickelt sich die BASF-Aktie unbedeutend besser als der Index.

Mit einem Preis von 88,95 Euro ist der Wert am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 89,50 Euro.

Die BASF-Aktie liegt mit 1,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 90,39 Euro beträgt. Es war am 19. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 56,01 Euro.

Bis um 11:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 25,35 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 34,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. April 2015 wurde mit 97,22 Euro das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 14,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.01.2017 JPMorgan hebt BASF auf 'Overweight' und Ziel auf 105 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat BASF von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 105 Euro angehoben. Die Perspektiven für den europäischen Chemiesektor hätten sich merklich aufgehellt, schrieb Analyst Martin Evans in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stabilisierende Produktionskapazitäten bei anziehender Nachfrage sollten den Chemikalienpreisen auf die Sprünge helfen. Hinzu kämen noch vorteilhafte Währungseffekte. Besonders positiv seien die Aussichten für den deutschen Chemieriesen und dessen unterbewertete Aktie./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.