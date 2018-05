 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF mit wenig Bewegung

Die Aktie des Chemiekonzerns BASF zeigte wenig Änderung. Bei Ende des Parketthandels wurde der Wert mit 88,87 Euro notiert.

3_basf_textomatic

FrankfurtIm Vergleich zum Vortag von 88,90 Euro konnte sich der Wert des Chemiekonzerns BASF bis zum Handelsende nicht verbessern.

Im Dax gehörte der Anteilschein bei Ende des Parketthandels zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Die Aktie lag bei Ende des Parketthandels auf Platz sechs im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Somit entwickelte sich die BASF-Aktie besser als der Index, der sich um 46 Punkte und 0,35 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 89,00 Euro war der Wert am Freitag den 18.05.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 89,31 Euro.

Die BASF-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 10,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 98,80 Euro beträgt. Es war am 19. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 78,97 Euro.

Auf 264,43 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 114,6 Millionen Euro gehandelt. Am 19. Januar 2018 wurde mit 98,80 Euro das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 lag bei 14,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.05.2018 UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 92 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die europäische Chemieindustrie müsse nach den Erstquartalszahlen ihr operatives Ergebnis (Ebitda) in den folgenden neun Monaten um durchschnittlich 3 Prozent steigern, um die Konsensschätzungen für 2018 zu erreichen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Schwankungsbreite unter den einzelnen Sektorunternehmen sei hierbei allerdings sehr groß, räumte er ein./edh/la Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.