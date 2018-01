 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF notiert mit 0,8 Prozent geringe Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern des BASF-Anteilscheins. Bislang fällt die Aktie des Chemiekonzerns gering auf den Stand von 91,00 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,81 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,81 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt bis zur Stunde auf Position 15 im Mittelfeld des Performance-Index. Bis zur Stunde registriert der Dax 12.823 Punkte (minus 0,73 Prozent). Somit entwickelt sich die BASF-Aktie unbedeutend schlechter als der Index, der sich um 95 Punkte und 0,73 Prozent verschlechtert.

Am Dienstag den 02.01.2018 ist die BASF-Aktie zum Preis von 91,56 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 91,56 Euro.

Die BASF-Aktie liegt bis zur Stunde mit 7,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 97,90 Euro beträgt. Es war am 7. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 78,97 Euro.

Auf 94,09 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 75,3 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 97,90 Euro und war am 7. November 2017 erreicht worden. Mit 14,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

20.12.2017 Morgan Stanley hebt Ziel für BASF auf 88 Euro - 'Equal-weight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BASF von 82 auf 88 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Die vor Kurzem unterzeichnete Absichtserklärung zur Fusion von Wintershall und Dea stifte an sich noch keinen Wert, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sichtbar werden dürfte dieser dann aber bei einem geplanten Börsengang./kro/tih Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

