 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF notiert mit 1 Prozent Verluste

Der Anteilschein des Chemiekonzerns BASF gehört mit einem Minus von 1 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Derzeit notiert die Aktie mit 83,88 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Chemiekonzerns BASF gehört derzeit mit einem Minus von 1,01 Prozent zu den klaren Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 84,74 Euro hat sie sich um 86 Cent auf 83,88 Euro verschlechtert.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,01 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt bis zur Stunde auf Platz 21 im unteren Drittel des Index. Bis zur Stunde realisiert der Dax 12.288 Punkte (minus 0,82 Prozent). Somit entwickelt sich die BASF-Aktie wenig schlechter als der Index, der sich um 101 Punkte und 0,82 Prozent verschlechtert.

Mit einem Preis von 84,31 Euro ist der Wert am Montag den 19.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 84,43 Euro.

Die BASF-Aktie liegt bis zur Stunde mit 15,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 98,80 Euro beträgt. Es war am 19. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 78,97 Euro.

Auf 45,00 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 20,7 Millionen Euro gehandelt. Am 19. Januar 2018 wurde mit 98,80 Euro das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie erreicht. Mit 14,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.03.2018 Barclays belässt BASF auf 'Equal Weight' - Ziel 96 Euro

Barclays hat BASF auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Aktien des Chemieunternehmens haben in den vergangenen Monaten kräftig an Wert verloren und selbst zuletzt vielfach angehobene Analystenschätzungen für die Ergebnisse hätten nicht gestützt, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Hauptgrund sind seines Erachtens gesamtwirtschaftliche Bedenken. Die Übernahme des Vorstandspostens durch Martin Brudermüller im Mai könnte aber ein neuer Kurstreiber sein, auch wenn strategisch nicht mit größeren Änderungen zu rechnen sei./ck/zb Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

