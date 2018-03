 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF notiert mit 2,4 Prozent deutliche Verluste

Mit einem Minus von 2,4 Prozent gehörte der Anteilschein des Chemiekonzerns BASF zu den Verlustbringern des Tages. Beim Handelsende notierte der Anteilschein mit 82,97 Euro.

FrankfurtEnttäuschung bei den Aktionären des BASF-Anteilscheins. Bis zum Handelsschluss verlor die Aktie des Chemiekonzerns 2,00 Euro, fiel auf den Stand von 82,97 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,35 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 2,35 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag bei Börsenschluss auf Rang 17 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 11.919 Punkten (minus 2,23 Prozent). Damit entwickelte sich die BASF-Aktie unbedeutend schwächer als der Index, der sich um 2,23 Prozent und 272 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 83,90 Euro war die Aktie am Freitag den 02.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 84,15 Euro.

Die BASF-Aktie lag bei Börsenschluss mit 16,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 98,80 Euro beträgt. Es war am 19. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 78,97 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 232,38 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 435,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 19. Januar 2018 wurde mit 98,80 Euro das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 lag bei 14,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

01.03.2018 JPMorgan senkt Ziel für BASF auf 94 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 97 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor allem der Margendruck im Downstream-Geschäft, den nachgelagerten Geschäftsfeldern des Chemiekonzerns, werfe Fragen auf über den Produktmix und die Preissetzungskraft innerhalb des Konglomerats, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ag Datum der Analyse: 01.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

