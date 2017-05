 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtWeder nach unten noch nach oben geht es für der Anteilschein des Chemiekonzerns BASF. Im Vergleich zum Vortagsstand von 89,46 Euro bewegt sich der Wert des Chemiekonzerns nicht.

Im Dax gehört die Aktie zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Der Wert liegt auf Rang 22 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.505 Punkten (plus 0,54 Prozent). Daher entwickelt sich die BASF-Aktie schwächer als der Index.

Am Dienstag ist die BASF-Aktie zum Preis von 89,85 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 90,00 Euro.

Die BASF-Aktie liegt mit 5,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,32 Euro beträgt. Es war am 5. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 63,00 Euro.

Auf 144,34 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 125,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 97,22 Euro und war am 10. April 2015 erreicht worden. Mit 14,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

28.04.2017 Bernstein hebt Ziel für BASF auf 70 Euro - 'Underperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal von 66 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die unerwartet guten Resultate des Chemiekonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018 erhöht, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Freitag. Die BASF-Aktie sei allerdings bereits recht hoch bewertet, rechtfertigte er sein anhaltend negatives Anlagevotum./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.