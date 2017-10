 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNur unmerklich aufwärts ging es mit der BASF-Aktie. Bis zum Ende des Parketthandels gewann der Wert des Chemiekonzerns 41 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 89,03 Euro des Vortages und machte damit 0,46 Prozent gut. Zuletzt wird die BASF-Aktie mit 89,44 Euro gehandelt.

Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF anlässlich der geplanten Übernahme von Teilen des Bayer-Geschäfts mit Saatgut und Unkrautvernichtungsmitteln auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die angekündigte Akquisition sei kein Schnäppchen, aber strategisch sinnvoll und gewinnsteigernd, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Dienstag. Noch habe er den Kauf aber nicht in seinem Bewertungsmodell für den Chemiekonzern berücksichtigt.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 0,46 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag bei Handelsschluss auf Platz 9 im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 13.019 Punkten (plus 0,12 Prozent). Damit entwickelte sich die BASF-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,12 Prozent und 15 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 88,90 Euro war die Aktie am Dienstag den 17.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 89,82 Euro.

Die BASF-Aktie lag bei Handelsschluss mit 5,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,32 Euro beträgt. Es war am 5. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 76,50 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 82,79 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 75,2 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. April 2015 wurde mit 97,22 Euro das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 lag bei 14,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.10.2017 Goldman belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 87 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BASF angesichts des Kaufs von Teilen des Agrargeschäfts von Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Anleger dürften bereits mit weiteren Zukäufen der BASF im Landwirtschaftsbereich gerechnet haben, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Montag. Schwungvolles Wachstum und hohe Margen kämen dem Gesamtportfolio des Chemiekonzerns zugute und machten dessen Geschäft langfristig weniger zyklisch./tih/gl Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.