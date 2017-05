 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF verzeichnet mit 0,7 Prozent geringe Verluste

FrankfurtUnbedeutend bergab geht es mit dem Kurs der BASF. Derzeit verliert der Wert des Chemiekonzerns, der beim letzten Börsenschluss mit 87,33 Euro notierte, 65 Cent (0,74 Prozent). Zuletzt wird die BASF-Aktie mit 86,68 Euro gehandelt.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,74 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Rang 23 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.764 Punkten (minus 0,32 Prozent). Damit entwickelt sich die BASF-Aktie schwächer als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie des Chemiekonzerns zum Preis von 86,95 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 87,34 Euro.

Die BASF-Aktie liegt mit 8,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,32 Euro beträgt. Es war am 5. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 63,00 Euro.

Auf 67,57 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 65,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 97,22 Euro und war am 10. April 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 14,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.05.2017 DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen' - Fairer Wert 102 Euro

Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 102 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe seine und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Freitag. Durch eine hohe Nachfrage auch in Europa und den USA hätten die Ludwigshafener Rohstoffkostensteigerungen meist ohne Margenverlust an die Kunden weitergegeben. Die erwartete Abschwächung im zweiten Halbjahr in China sei bereits in seinen Gewinnschätzungen enthalten./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

