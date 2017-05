 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF verzeichnet mit 1,2 Prozent geringe Verluste

FrankfurtDie Aktie des Chemiekonzerns BASF gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,23 Prozent zu den deutlichen Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 90,11 Euro hat sie sich um 1,11 Euro auf 89,00 Euro verschlechtert.

Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 102 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe seine und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Freitag. Durch eine hohe Nachfrage auch in Europa und den USA hätten die Ludwigshafener Rohstoffkostensteigerungen meist ohne Margenverlust an die Kunden weitergegeben. Die erwartete Abschwächung im zweiten Halbjahr in China sei bereits in seinen Gewinnschätzungen enthalten.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,23 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Platz 27 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.738 Punkten (plus 0,21 Prozent). Damit entwickelt sich die BASF-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 90,29 Euro ist der Wert am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 90,60 Euro.

Die BASF-Aktie liegt mit 5,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 94,32 Euro beträgt. Es war am 5. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 63,00 Euro.

Bis um 17:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 166,60 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 151,0 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 97,22 Euro und war am 10. April 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 14,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.05.2017 Macquarie belässt BASF auf 'Outperform' - Ziel 105 Euro

Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Ergebnis des ersten Quartals habe seine positive Einschätzung für die Aktie untermauert, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Donnerstag. Er erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie im laufenden und den kommenden beiden Jahren leicht./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.