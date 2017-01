 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF verzeichnet mit 1 Prozent geringe Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtGering abwärts geht es mit dem Wert der BASF. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Chemiekonzerns 85 Cent (0,95 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 89,06 Euro des Vortages. Zuletzt wird der BASF-Anteilschein mit 88,21 Euro gehandelt.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,95 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Position 22 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.558 Punkten (minus 0,61 Prozent). Damit entwickelt sich die BASF-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 88,56 Euro ist die Aktie am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 88,82 Euro.

Die BASF-Aktie liegt mit 1,4 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 89,47 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 56,01 Euro.

Bis um 11:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 26,87 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie beträgt 97,22 Euro und war am 10. April 2015 erreicht worden. Mit 14,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.01.2017 Exane BNP hebt Ziel für BASF auf 92 Euro - 'Outperform'

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für BASF von 84 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die politischen Risiken beiseite gelassen, seien die Anzeichen am Chemiemarkt positiv, schrieb Analyst James Knight in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Er habe deshalb für die meisten Sektorwerte seine Gewinnschätzungen nach oben angepasst. Positive Signale gebe es etwa vom Bausektor. Die Autobranche bleibe trotz eines erwarteten Abschwungs eine wichtiger Wachstumstreiber./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.