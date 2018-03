 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer fällt deutliche 2,5 Prozent

Der Anteilschein des Chemieunternehmens Bayer gehörte mit einem Rückgang von 2,5 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte bei Ende des Parketthandels mit 92,79 Euro.

Bayer

FrankfurtDie Aktie des Chemiekonzerns Bayer gehörte bei Ende des Parketthandels mit einem Minus von 2,53 Prozent zu den deutlichen Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 95,20 Euro hatte sie sich um 2,41 Euro auf 92,79 Euro verschlechtert.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 105 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Pharma- und Agrarchemiekonzern biete genügend Gründe zur weiteren Vorsicht, schrieb Analyst David Evans in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es seien nicht nur die Sonderbelastungen und der Währungsgegenwind.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 2,53 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag beim Handelsende auf Rang 22 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 11.919 Punkten (minus 2,23 Prozent). Somit entwickelte sich die Bayer-Aktie schlechter als der Index, der sich um 272 Punkte und 2,23 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 93,81 Euro war der Anteilschein am Freitag den 02.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 94,45 Euro.

Die Bayer-Aktie lag beim Handelsende mit 25,1 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Februar 2018 und beträgt 94,43 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 272,98 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 787,9 Millionen Euro gehandelt. Am 13. April 2015 wurde mit 146,45 Euro das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 17. März 2003 lag bei 9,18 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

01.03.2018 Warburg Research belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 121 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Der Ausblick der Leverkusener sei eine Enttäuschung, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gelte den Abschluss der Fusion mit Monsanto abzuwarten./ag/tav Datum der Analyse: 01.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.