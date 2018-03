 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer legt 1,3 Prozent zu

Mit einem Plus von 1,3 Prozent gehörte der Wert des Chemiekonzerns Bayer zu den Performance-Besten des Tages. Bei Handelsschluss wurde der Anteilschein mit 99,03 Euro notiert.

FrankfurtAufwärts geht es mit dem Bayer-Papier. Bis zum Ende des Handelstages gewann der Anteilschein des Pharmaunternehmens 1,25 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 97,78 Euro und macht damit deutliche 1,28 Prozent gut. Zuletzt wurde die Bayer-Aktie mit 99,03 Euro gehandelt.

Die Aktie gehörte im Dax mit 1,28 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier lag bei Handelsschluss auf Platz 9 im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.494 Punkten (plus 0,87 Prozent). Somit entwickelte sich die Bayer-Aktie stärker als der Index, der sich um 108 Punkte und 0,87 Prozent verbesserte.

Am Dienstag den 20.02.2018 war die Bayer-Aktie zum Preis von 98,83 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 99,26 Euro.

Die Bayer-Aktie lag bei Handelsschluss mit 20,1 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2018 und beträgt 94,72 Euro.

Auf 76,38 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 114,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 13. April 2015 wurde mit 146,45 Euro das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie erreicht. Mit 9,18 Euro wurde das Allzeit-Tief am 17. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.02.2018 Citigroup belässt Bayer auf 'Buy'

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Bayer vor Phase-III-Studiendaten für das Krebsmittel Darolutamid auf "Buy" belassen. Das Medikament werde, sofern erfolgreich, eine wichtige Rolle im Onkologie-Bereich des Pharmakonzerns spielen, schrieb Analyst Peter Verdult in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bayer-Aktie bleibe im Sektor einer seiner bevorzugten Werte./ajx/edh Datum der Analyse: 16.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

