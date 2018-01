 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer legt 1,8 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Anteilschein des Chemiekonzerns Bayer gehört aktuell mit einem Plus von 1,85 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 102,80 Euro kann sich das Papier des Chemiekonzerns um klare 1,90 Euro auf 104,70 Euro verbessern.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer nach einem Bericht der "New York Post" über den Beginn des Verkaufs von US-Unternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Sollte dies wahr sein, wäre dies positiv sein, um die Monsanto-Übernahme abzuschließen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar rechne der Chemiekonzern nach wie vor mit einem Abschluss des Zukaufs im ersten Quartal, er jedoch erwarte den Abschluss eher im zweiten Quartal.

Die Aktie gehört im Dax mit 1,85 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt derzeit auf Rang zehn im Mittelfeld des Performance-Index. Derzeit registriert der Dax 13.184 Punkte (plus 1,59 Prozent). Daher entwickelt sich die Bayer-Aktie stärker als der Index, der sich um 1,59 Prozent und 206 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 103,44 Euro ist der Anteilschein am Donnerstag den 04.01.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 104,70 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt derzeit mit 15,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 17. Januar 2017 und beträgt 99,62 Euro.

Bis um 16:45 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 189,77 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 174,4 Millionen Euro gehandelt. Am 13. April 2015 wurde mit 146,45 Euro das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 17. März 2003 liegt bei 9,18 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.01.2018 Barclays belässt Bayer auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im neuen Jahr auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Weitere Zulassungen für Xarelto, basierend auf den klinischen Studien "Compass" und "Commander", könnten 2018 die Umsätze für den Blutgerinnungshemmer weiter hochtreiben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wertbegrenzend sei allerdings das Ablaufen des Patentrechts für Xarelto im Jahr 2023. Zudem sieht er strukturelle Herausforderungen für das verbleibende Pharmaportfolio, etwa bei Hämophilie sowie für das Augenmedikament Eylea./ck/la Datum der Analyse: 01.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.