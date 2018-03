 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer legt 1,8 Prozent zu

Der Anteilschein des Chemiekonzerns Bayer gehörte mit einem Plus von 1,8 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Am Ende des Handelstages wurde die Aktie mit 97,83 Euro notiert.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 1,76 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert lag beim Handelsende auf Platz 14 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.310 Punkten (plus 1,67 Prozent). Damit entwickelte sich die Bayer-Aktie unbedeutend besser als der Index, der sich um 1,67 Prozent und 203 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 97,42 Euro war die Aktie am Montag den 12.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 98,15 Euro.

Die Bayer-Aktie lag beim Handelsende mit 21,0 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2018 und beträgt 94,72 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 250,22 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 467,0 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie betrug 146,45 Euro und war am 13. April 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 17. März 2003 lag bei 9,18 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.02.2018 Baader Bank belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Die Baader Bank hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Nach dem überdurchschnittlichen Jahr 2017 wiesen die Aktien von Chemieunternehmen nun Spitzenbewertungen auf - basierend auf Margen, die ihren Höhepunkt erreicht haben dürften, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei gefährlich, denn die meisten Titel preisten schon zu hohe Erwartungen ein. Er empfiehlt aber weiter die Aktien von Unternehmen mit einer spezifischen Geschichte wie etwa Bayer. Selbst ohne eine Übernahme von Monsanto gebe es einige kurzfristige Kurstreiber für die Aktie, die zu seinen Favoriten zähle./gl/ag Datum der Analyse: 05.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.