 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer mit Kursgewinnen von 1,2 Prozent

FrankfurtNach oben geht es mit dem Bayer-Papier. Bis zum Börsenschluss gewann der Anteilschein des Chemieunternehmens 1,45 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 118,15 Euro und macht damit deutliche 1,23 Prozent gut. Zuletzt wurde die Bayer-Aktie mit 119,60 Euro gehandelt.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 132 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jeffrey Holford aktualisierte in einer Branchenstudie vom Montag seine Annahmen und begutachtete mögliche Kurstreiber für die weltweiten Pharmakonzerne. Insgesamt bleibe es bei den großen Herausforderungen der Branche, die eine merkliche Konsolidierung nach sich ziehen dürften. Bayer stehe in seiner Rangliste gleich hinter seinem "Top Pick" AbbVie sowie den Konkurrenten Roche und Novartis.

Im Dax gehörte die Aktie mit 1,23 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Ende des Parketthandels auf Rang eins an der Spitze des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.006 Punkten (plus 0,11 Prozent). Damit entwickelte sich die Bayer-Aktie besser als der Index, der sich um 0,11 Prozent und 14 Punkte verbesserte.

Am Montag den 16.10.2017 war die Aktie des Pharmaunternehmens zum Preis von 119,00 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 119,95 Euro.

Die Bayer-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 3,5 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. Dezember 2016 und beträgt 86,03 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 163,26 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 185,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie betrug 146,45 Euro und war am 13. April 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 17. März 2003 lag bei 9,18 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.10.2017 Equinet belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 118 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Verkauf von Agrochemie-Aktivitäten an die BASF sei keine Überraschung, da dies zu den wettbewerbsrechtlichen Auflagen für die geplante Übernahme des von Monsanto gehöre, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Freitag. Mit einem Verkaufspreis rund 5,9 Milliarden Euro hätten die Leverkusener attraktive Konditionen erreicht./gl/stk Datum der Analyse: 13.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.