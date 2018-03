 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer mit Kursgewinnen von 1 Prozent

Mit einer positiven Entwicklung von 1 Prozent gehörte der Wert des Chemieunternehmens Bayer zu den Gewinnern des Tages. Der Anteilschein notierte bei Börsenschluss mit 95,55 Euro.

Bayer

FrankfurtNur gering aufwärts ging es mit der Bayer-Aktie. Bis zum Ende des Handelstages gewann der Wert des Chemiekonzerns 93 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 94,62 Euro des Vortages und machte damit 0,98 Prozent gut. Zuletzt wird die Bayer-Aktie mit 95,55 Euro gehandelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Bayer nach Zahlen des Pharma- und Chemiekonzerns für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. In Erwartung negativer Währungseffekte habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Bewertungsbasis verlagerte der Experte von 2018 auf 2019.

Der Wert gehörte im Dax mit 0,98 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag bei Handelsschluss auf Position sieben im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.115 Punkten (plus 0,2 Prozent). Damit entwickelte sich die Bayer-Aktie besser als der Index, der sich um 24 Punkte und 0,2 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 95,38 Euro war die Aktie am Dienstag den 06.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 96,62 Euro.

Die Bayer-Aktie lag bei Handelsschluss mit 22,9 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 91,51 Euro.

Auf 224,79 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 226,1 Millionen Euro gehandelt. Am 13. April 2015 wurde mit 146,45 Euro das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 17. März 2003 lag bei 9,18 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.03.2018 Barclays senkt Ziel für Bayer auf 95 Euro - 'Underweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Papier des Chemie- und Pharmakonzerns sei mittlerweile günstiger bewertet, das Jahr 2018 dürfte aber schwierig werden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag Datum der Analyse: 05.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.