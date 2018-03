 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer mit wenig Bewegung

Der Anteilschein des Chemieunternehmens Bayer zeigt wenig Änderung. Der Anteilschein notiert aktuell mit 93,63 Euro.

Bayer

FrankfurtOhne Impulse bleibt bisher der Wert der Bayer-Aktie. Bis zur Stunde kann sich der Anteilschein des Chemieunternehmens im Vergleich zum Schlusswert von 93,67 Euro des Vortages gerade behaupten.

Im Dax gehört das Wertpapier bis zur Stunde zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Das Papier liegt bis zur Stunde auf Rang 23 im unteren Drittel des Performance-Index. Bis zur Stunde verbucht der Dax 12.276 Punkte (plus 0,48 Prozent). Daher entwickelt sich die Bayer-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,48 Prozent und 59 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 94,19 Euro ist der Anteilschein am Dienstag den 20.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 94,19 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt bis zur Stunde mit 24,4 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 91,51 Euro.

Auf 86,01 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 108,4 Millionen Euro gehandelt worden. Am 13. April 2015 wurde mit 146,45 Euro das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 17. März 2003 liegt bei 9,18 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.03.2018 Kepler Cheuvreux belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 104 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Bayer nach einer Medienmeldung über Probleme bei der geplanten Monsanto-Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Die Argumente für die skeptische Haltung des US-Justizministeriums seien angesichts größerer bewilligter Deals wie Dow/DuPont fraglich, schrieb Analyst David Evans in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ag Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

