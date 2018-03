 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer nahezu konstant

Ohne große Bewegung zeigt sich heute der Anteilschein des Pharmaunternehmens Bayer . Aktuell notiert der Wert mit 104,15 Euro.

FrankfurtGering abwärts geht es mit dem Wert der Bayer. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Chemiekonzerns 15 Cent (0,14 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 104,30 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Bayer-Anteilschein mit 104,15 Euro gehandelt.

Der Wert gehört im Dax mit 0,14 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz 23 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.848 Punkten (plus 0,21 Prozent). Damit entwickelt sich die Bayer-Aktie schlechter als der Index.

Am Dienstag ist die Bayer-Aktie zum Preis von 104,60 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 104,60 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt mit 7,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 112,00 Euro beträgt. Es war am 26. April 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Mai 2016 und beträgt 83,45 Euro.

Auf 106,51 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 104,6 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie beträgt 146,45 Euro und war am 13. April 2015 erreicht worden. Mit 9,18 Euro wurde das Allzeit-Tief am 17. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.02.2017 DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 109 Euro - 'Halten'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 107 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Pharma- und Agrochemiekonzern habe 2016 mit einem guten vierten Quartal abgeschlossen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Montag. 2017 sei ein Zwischenjahr vor der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto. Spengler erwartet eine stabile Geschäftsentwicklung getrieben von der Kunststofftochter Covestro und den fünf Wachstumsmedikamenten im Pharmasegment./she/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.