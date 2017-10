 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer notiert mit 2,2 Prozent deutliche Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anleger des Bayer-Papieres haben keinen Grund zur Freude. Aktuell gibt der Wert des Chemiekonzerns deutlich nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 111,90 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,23 Prozent verschlechtert.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Die Ergebnisse aus dem dritten Quartal seien durch den Verkauf einiger Anteile an der ehemaligen Kunststoff-Tochter Covestro verzerrt gewesen, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Donnerstag. Im Pharma- und Arzneimittelgeschäft habe Bayer eher schwach abgeschnitten. Auch im Bereich Tiergesundheit habe das Ergebnis unter den Erwartungen gelegen. Mit dem Umsatzrückgang beim Saatgutgeschäft habe man am Markt dagegen bereits gerechnet.

Die Aktie gehört im Dax mit 2,23 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt bislang auf Platz 30 am Ende des Performance-Index. Bislang verbucht der Dax 13.108 Punkte (plus 1,19 Prozent). Damit entwickelt sich die Bayer-Aktie schwächer als der Index, der sich um 1,19 Prozent und 155 Punkte verbessert.

Am Donnerstag den 26.10.2017 ist die Bayer-Aktie zum Preis von 112,40 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 113,10 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt bislang mit 9,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. Dezember 2016 und beträgt 86,03 Euro.

Auf 361,15 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 164,2 Millionen Euro gehandelt. Am 13. April 2015 wurde mit 146,45 Euro das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 17. März 2003 liegt bei 9,18 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.10.2017 Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 129 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Er berücksichtige nun die Entkonsolidierung der einstigen Kunststoff-Sparte Covestro in seinem Modell, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Montag. Seine Schätzungen für den Kerngewinn je Aktie (Core EPS) in den Jahren 2017 und 2018 seien daraufhin um 10 beziehungsweise 9 Prozent gefallen./tih/oca Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

