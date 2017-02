 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Anteilschein des Chemieunternehmens Bayer gehört mit einem Anstieg von 0,24 Prozent zu den im Großen und Ganzen gleichbleibenden Werten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 105,55 Euro kann sie sich unbedeutend um 25 Cent auf 105,80 Euro verbessern.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die im Zuge der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto geplante Kapitalerhöhung könnte dramatisch niedriger ausfallen als erwartet, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Freitag. Eine solch positive Überraschung würde durch den Verkauf von Unternehmensteilen im Zuge kartellrechtlicher Überlegungen sowie durch eine Veräußerung der Beteiligung an Covestro gelingen.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,24 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Platz 15 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.664 Punkten (plus 0,18 Prozent). Daher entwickelt sich die Bayer-Aktie wenig stärker als der Index.

Am Freitag ist die Bayer-Aktie zum Preis von 106,25 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 106,35 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt mit 5,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 112,00 Euro beträgt. Es war am 26. April 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Mai 2016 und beträgt 83,45 Euro.

Bis um 14:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 74,82 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 154,3 Millionen Euro gehandelt worden. Am 13. April 2015 wurde mit 146,45 Euro das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 17. März 2003 liegt bei 9,18 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.02.2017 Equinet belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 118 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der vorzeitige, erfolgreiche Abschluss der Compass-Studie zum Gerinnungshemmer Xarelto sei klar positiv und berge Aufwärtspotenzial für seine Schätzungen, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Donnerstag. Die Markterwartungen könnten einen Erfolg zumindest teilweise aber schon antizipiert haben./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

