 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Bayer. Bisher fällt die Aktie des Chemiekonzerns geringfügig auf den aktuellen Stand von 116,65 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,26 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer mit Blick auf die jüngste Entwicklung der Chemikalienpreise in der Branche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Die Rohstoffkosten nagten allmählich an den Bruttomargen der Konzerne, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Sektorstudie vom Montag.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,26 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Platz 24 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.634 Punkten (unverändert 0,03 Prozent). Daher entwickelt sich die Bayer-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 117,00 Euro ist die Aktie am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 117,10 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt mit 0,9 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 117,75 Euro beträgt. Es war am 16. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Mai 2016 und beträgt 83,45 Euro.

Bis um 10:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 13,32 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 14,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie beträgt 146,45 Euro und war am 13. April 2015 erreicht worden. Mit 9,18 Euro wurde das Allzeit-Tief am 17. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.05.2017 UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 125 Euro angegeben. Die momentane Bewertung der Aktie spiegele die vorsichtige Einschätzung des Marktes hinsichtlich der geplanten Übernahme des US-Konzerns Monsanto und den sich daraus ergebenden Synergien wider, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer Studie vom Freitag. Er glaube, dass sich der Kauf positiv auf den Cashflow auswirken werde. Geduldige Anleger würden am Ende belohnt. Für seine Kaufempfehlung sei Monsanto ohnehin nicht die Voraussetzung./she/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.