 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer praktisch unverändert

FrankfurtUnbedeutend nach unten ging es mit dem Kurs des Bayer-Anteilscheins. Bis zum Ende des Handelstages verlor der Schein des Pharmaunternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 117,15 Euro notierte, 30 Cent (0,26 Prozent). Zuletzt wird die Bayer-Aktie mit 116,85 Euro gehandelt.

Im Dax gehörte der Wert mit 0,26 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag beim Handelsende auf Platz 24 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.987 Punkten (plus 0,13 Prozent). Damit entwickelte sich die Bayer-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,13 Prozent und 17 Punkte verbesserte.

Am Donnerstag den 12.10.2017 war die Aktie des Chemiekonzerns zum Preis von 116,95 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 117,15 Euro.

Die Bayer-Aktie lag beim Handelsende mit 5,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. Dezember 2016 und beträgt 86,03 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 115,54 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 74,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie betrug 146,45 Euro und war am 13. April 2015 erreicht worden. Mit 9,18 Euro wurde das Allzeit-Tief am 17. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

10.10.2017 Bernstein hebt Ziel für Bayer auf 129 Euro - 'Outperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer vor der geplanten Kapitalerhöhung von 126 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Statt einer Bezugsrechteemission über 13 Milliarden Euro könnte sich diese letztlich nur auf 5 Milliarden Euro belaufen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Dienstag. Erträge aus der Abspaltung von Covestro und aus Verkäufen anderer Beteiligungen durch den Pharmakonzern seien hierfür die Gründe./bek/ajx Datum der Analyse: 10.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

