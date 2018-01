 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer praktisch unverändert

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern des Bayer-Anteilscheins. Aktuell fällt die Aktie des Pharmaunternehmens unwesentlich auf den Stand von 102,66 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,14 Prozent gering verschlechtert.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,14 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt bis zur Stunde auf Platz 21 im unteren Drittel des Performance-Index. Bis zur Stunde registriert der Dax 12.905 Punkte (plus 0,26 Prozent). Somit entwickelt sich die Bayer-Aktie schwächer als der Index, der sich um 33 Punkte und 0,26 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 103,26 Euro ist der Anteilschein am Mittwoch den 03.01.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 103,58 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt bis zur Stunde mit 17,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 17. Januar 2017 und beträgt 99,62 Euro.

Bis um 10:45 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 47,86 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 68,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie beträgt 146,45 Euro und war am 13. April 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 17. März 2003 liegt bei 9,18 Euro.

27.12.2017 NordLB belässt Bayer auf 'Halten'

Die NordLB hat Bayer auf "Halten" belassen. Trotz Herausforderungen wie Konkurrenzdruck durch Patentablauf für Medikamente oder Lieferengpässe infolge höherer Sicherheitsanforderungen bei der Produktion, befinde sich die Pharmabranche in guter Verfassung, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Entgegen der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, "Obamacare" abzuschaffen, schienen die Unternehmen auch in diesem Punkt glimpflich davonzukommen. Zudem profitierten sie im Fall von Übernahmen von einem günstigen Finanzierungsumfeld, zumal aktuell das Wachstum aus eigener Kraft zwar solide aber letztlich nur verhalten sei. Gleichzeitig erschienen die Aktienbewertungen vieler Unternehmen nicht allzu hoch und viele Pharmaaktien böten eine unverändert attraktive Dividendenrendite. Das Branchenvotum bleibe daher "positiv".

