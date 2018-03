 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich der Wert des Pharmaunternehmens Bayer . Aktuell notiert der Anteilschein mit 97,62 Euro.

Bayer

FrankfurtDie Aktie des Pharmaunternehmens Bayer gehört derzeit mit einem Rückgang von unbedeutenden 0,34 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 97,95 Euro hat sie sich um 33 Cent minimal auf 97,62 Euro verschlechtert.

Im Dax gehört der Wert mit 0,34 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt derzeit auf Platz 24 im unteren Drittel des Index. Derzeit realisiert der Dax 12.420 Punkte (unverändert 0,02 Prozent). Somit entwickelt sich die Bayer-Aktie schwächer als der Index, der sich um 2 Punkte und 0,02 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 97,60 Euro ist der Wert am Dienstag den 13.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 98,35 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt derzeit mit 21,2 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 91,51 Euro.

Bis um 12:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 41,09 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 50,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie beträgt 146,45 Euro und war am 13. April 2015 erreicht worden. Mit 9,18 Euro wurde das Allzeit-Tief am 17. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.03.2018 Berenberg senkt Ziel für Bayer auf 118 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen und Ausblick von 124 auf 118 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Alistair Campbell in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf "Hold". Der Berenberg-Experte senkte seine Erwartungen für den Umsatz und operativen Gewinn im laufenden und den kommenden beiden Jahren. Er geht bei seinen Annahmen jetzt davon aus, dass die Übernahme von Monsanto Mitte des Jahres abgeschlossen wird und das noch bei Bayer liegende restliche Covestro-Aktienpaket von 14 Prozent bis Ende des Jahres gehalten wird./zb/ag Datum der Analyse: 09.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.