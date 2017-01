 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer verzeichnet mit 0,9 Prozent geringe Verluste

FrankfurtUnmerklich bergab geht es mit dem Kurs der Bayer. Derzeit verliert der Wert des Chemieunternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 105,95 Euro notierte, 95 Cent (0,9 Prozent). Zuletzt wird die Bayer-Aktie mit 105,00 Euro gehandelt.

Der Wert gehört im Dax mit 0,9 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Platz 17 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.725 Punkten (minus 0,76 Prozent). Damit entwickelt sich die Bayer-Aktie unwesentlich schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 105,65 Euro ist die Aktie am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 106,10 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt mit 6,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 112,00 Euro beträgt. Es war am 26. April 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Mai 2016 und beträgt 83,45 Euro.

Auf 66,68 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 90,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie beträgt 146,45 Euro und war am 13. April 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 17. März 2003 liegt bei 9,18 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.01.2017 Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 118 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 110 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In diesem Jahr stehe oder falle die Monsanto-Übernahme und zudem sei von Interesse, wann die Covestro-Beteiligung von immer noch 64 Prozent reduziert werde, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Freitag. In seinem Bewertungsmodell habe er nun außerdem die erfolgreich begebene vier Milliarden Euro schwere Wandelanleihe eingearbeitet, zugleich aber auch seinen Bewertungszeitraum für die Aktie des Pharma- und Chemieunternehmens um 12 Monate weiter in die Zukunft verschoben./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.