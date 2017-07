 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer verzeichnet mit 1 Prozent geringe Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Bayer. Bisher fällt die Aktie des Chemiekonzerns minimal auf den aktuellen Stand von 107,40 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,97 Prozent unmerklich verschlechtert.

Die Deutsche Bank hat Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Das Management habe eine ehrliche Einschätzung über das herausfordernd gewesene zweite Quartal gegeben, schrieb Analyst Tim Race in einer Studie vom Freitag. Alles in allem habe der Agrar- und Pharmakonzern einen vorsichtigen, aber optimistischen Ausblick auf das restliche Jahr gegeben.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,97 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position 14 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.155 Punkten (minus 0,47 Prozent). Daher entwickelt sich die Bayer-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 107,20 Euro ist der Wert am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 107,70 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt mit 13,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 123,90 Euro beträgt. Es war am 19. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. Dezember 2016 und beträgt 86,03 Euro.

Bis um 16:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 175,82 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 311,6 Millionen Euro gehandelt. Am 13. April 2015 wurde mit 146,45 Euro das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie erreicht. Mit 9,18 Euro wurde das Allzeit-Tief am 17. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.07.2017 Commerzbank belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei etwas besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Donnerstag. Der neue Ausblick des Pharma- und Chemiekonzerns habe seine Schätzung genau getroffen./edh/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.