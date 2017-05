 Bayer-Aktie - WKN BAY001: Bayer verzeichnet mit 2,8 Prozent deutliche Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtEnttäuschung bei den Anlegern von Bayer. Aktuell fällt die Aktie des Pharmaunternehmens auf den Stand von 110,45 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,77 Prozent verschlechtert.

Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum ersten Quartal und erhöhtem Ausblick von 108 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern befinde sich weiter auf Erfolgskurs und habe vor allem dank der sehr guten Entwicklung im Pharmageschäft und bei der Tochter Covestro die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Dienstag. Die Leverkusener hätten sich somit eine ausgezeichnete Ausgangslage verschafft, um die nicht leichte Milliarden-Übernahme von Monsanto zu stemmen und plangemäß bis zum Jahresende abzuschließen.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 2,77 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Platz 30 am Ende der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.458 Punkten (plus 0,16 Prozent). Daher entwickelt sich die Bayer-Aktie schwächer als der Index.

Am Dienstag ist die Bayer-Aktie zum Preis von 111,45 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 111,75 Euro.

Die Bayer-Aktie liegt mit 3,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 114,10 Euro beträgt. Es war am 28. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Mai 2016 und beträgt 83,45 Euro.

Auf 121,42 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 156,6 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Bayer-Aktie beträgt 146,45 Euro und war am 13. April 2015 erreicht worden. Mit 9,18 Euro wurde das Allzeit-Tief am 17. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

28.04.2017 Commerzbank hebt Ziel für Bayer auf 126 Euro - 'Buy'

Die Commerzbank hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum ersten Quartal von 119 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern habe operativ überzeugt und durch die Bank deutlich besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Freitag. Vor allem das Pharmageschäft habe die Erwartungen klar übertroffen. Das höhere Kursziel begründete Wendorff mit dem auf 2018 verschobenen Bewertungshorizont./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.