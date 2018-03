 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf fällt 1 Prozent

Der Wert des Pharmaunternehmens Beiersdorf gehörte mit einem Rückgang von 1 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Bei Börsenschluss wurde der Wert mit 90,94 Euro notiert.

FrankfurtEnttäuschung bei den Aktionären des Beiersdorf-Anteilscheins. Bis zum Ende des Parketthandels verlor die Aktie des Pharmaunternehmens 96 Cent, fiel auf den Stand von 90,94 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,04 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 1,04 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag bei Handelsschluss auf Platz 22 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.205 Punkten (minus 0,63 Prozent). Somit entwickelte sich die Beiersdorf-Aktie schwächer als der Index, der sich um 78 Punkte und 0,63 Prozent verschlechterte.

Am Dienstag den 13.02.2018 war die Aktie des Pharmaunternehmens zum Preis von 91,82 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 91,86 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie lag bei Handelsschluss mit 10,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 102,00 Euro beträgt. Es war am 8. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 16. Februar 2017 und beträgt 83,06 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 13,55 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 18,6 Millionen Euro gehandelt. Am 8. Dezember 2017 wurde mit 102,00 Euro das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie erreicht. Mit 12,10 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. Dezember 1997 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.02.2018 Goldman hebt Ziel für Beiersdorf auf 100 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2018 dürfte für die europäischen Konsumgüterhersteller ein weiteres Jahr mit einem nur gedämpften Umsatzwachstum werden, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./gl/ag Datum der Analyse: 06.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.