 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf gewinnt 1,6 Prozent

Mit einem Plus von 1,6 Prozent gehörte der Wert des Pharmaunternehmens Beiersdorf zu den Performance-Besten des Tages. Der Wert notierte am Ende des Handelstages mit 88,08 Euro.

BDF Beiersdorf

FrankfurtDie Aktionäre der Beiersdorf-Aktie hatten Grund zur Freude. Am Ende des Handelstages erreichte der Anteilschein des Pharmaunternehmens den Stand von 88,08 Euro und konnte damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,62 Prozent zulegen.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Das beeindruckende Wachstum des Consumer-Segments dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien hätten auf Basis der Erwartungen für den freien Mittelzufluss (FCF) deutliches Potenzial. Sie seien zudem im Vergleich zur Branche attraktiv bewertet.

Die Aktie gehörte im Dax mit 1,62 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Ende des Parketthandels auf Rang 18 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.109 Punkten (plus 1,64 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Beiersdorf-Aktie unbedeutend schwächer als der Index, der sich um 195 Punkte und 1,64 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 86,10 Euro war der Wert am Montag den 05.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 88,12 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 13,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 102,00 Euro beträgt. Es war am 8. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. März 2017 und beträgt 84,08 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 41,39 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 59,8 Millionen Euro gehandelt worden. Am 8. Dezember 2017 wurde mit 102,00 Euro das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. Dezember 1997 lag bei 12,10 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.03.2018 Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 83,30 Euro - 'Underweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 88,00 auf 83,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er anerkenne das jüngste Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analyst Alex Smith in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sehe er die Abhängigkeit vonder Massenmarke Nivea skeptisch. Das gekappte Kursziel gehe auf reduzierte Ergebnisschätzungen (EPS und Ebit) zurück./stk/ck Datum der Analyse: 02.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

