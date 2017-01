 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf mit guten Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNur kaum spürbar geht es heute mit dem Wert der Beiersdorf nach oben. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Pharmaunternehmens 51 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 80,44 Euro des Vortages und macht damit 0,63 Prozent gut. Zuletzt wird die Beiersdorf-Aktie mit 80,95 Euro gehandelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf vor Zahlen zum Schlussquartal 2016 auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der europäische Konsumgütersektor notiere derzeit am unteren Ende seines mittelfristigen Bewertungsaufschlags zum Gesamtmarkt, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer Branchenstudie vom Montag. Trotz dieser günstigen Bewertung sollten Anleger selektiv vorgehen und Aktien von Unternehmen mit einem höheren Investitionsbedarf wie Henkel und Beiersdorf meiden. Ihre bevorzugten Sektorwerte sind L'Oreal und Nestle.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,63 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Rang sechs im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.572 Punkten (minus 0,49 Prozent). Daher entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 80,10 Euro ist die Aktie am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 80,95 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie liegt mit 5,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 85,88 Euro beträgt. Es war am 3. Februar 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 75,00 Euro.

Auf 11,28 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt. Am 26. November 2015 wurde mit 89,54 Euro das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. Dezember 1997 liegt bei 12,10 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.01.2017 Commerzbank belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 88 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Beiersdorf vor den Umsatzzahlen für das vierte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Erlöse des Konsumgüterherstellers dürften um 3 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Freitag./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.