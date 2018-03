 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf mit Kursgewinnen von 1,9 Prozent

Mit einem Anstieg von 1,9 Prozent gehört die Aktie des Pharmaunternehmens Beiersdorf zu den Erfolgreichen des Tages. Bis zur Stunde wird der Anteilschein mit 89,12 Euro notiert.

FrankfurtDer Wert des Pharmaunternehmens Beiersdorf gehört aktuell mit einer positiven Entwicklung von 1,94 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 87,42 Euro kann sich das Papier des Pharmaunternehmens um klare 1,70 Euro auf 89,12 Euro verbessern.

Der Wert gehört im Dax mit 1,94 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt aktuell auf Rang vier im oberen Drittel des Performance-Index. Aktuell verbucht der Dax 12.322 Punkte (plus 0,63 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie besser als der Index, der sich um 0,63 Prozent und 77 Punkte verbessert.

Am Donnerstag den 08.03.2018 ist die Aktie des Pharmaunternehmens zum Preis von 87,14 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 89,36 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie liegt aktuell mit 12,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 102,00 Euro beträgt. Es war am 8. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. März 2017 und beträgt 84,08 Euro.

Bis um 17:00 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 24,63 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 17,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 8. Dezember 2017 wurde mit 102,00 Euro das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie erreicht. Mit 12,10 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. Dezember 1997 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 RBC Capital senkt Beiersdorf-Ziel auf 90 Euro - 'Sector Perform'

Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Beiersdorf nach den Jahreszahlen des Konsumgüterherstellers von 94 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Mirco Badocco kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2018 und 2019./ajx/ag Datum der Analyse: 07.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.