 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf mit wenig Bewegung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Pharmaunternehmens Beiersdorf gehört mit einer Steigerung von 0,47 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 91,19 Euro kann sie sich unmerklich um 43 Cent auf 91,62 Euro verbessern.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Quartal von 80,50 auf 81,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Klebstoffsparte Tesa habe selbst die positivsten Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Rosie Edwards in einer Studie vom Freitag. Angesichts des mittelfristig erwarteten Unternehmenswachstums im Branchendurchschnitt sei die aktuelle Bewertung des Konsumgüterkonzerns zu hoch, begründete sie ihre Verkaufsempfehlung.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,47 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Platz fünf im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.436 Punkten (unverändert 0,06 Prozent). Damit entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie stärker als der Index.

Am Freitag ist die Beiersdorf-Aktie zum Preis von 91,25 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 91,65 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie liegt mit 0,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 92,31 Euro beträgt. Es war am 18. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 75,00 Euro.

Auf 3,95 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 4,3 Millionen Euro gehandelt. Am 18. April 2017 wurde mit 92,31 Euro das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie erreicht. Mit 12,10 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. Dezember 1997 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.04.2017 RBC Capital lässt Beiersdorf auf 'Sector Perform' - Ziel 87 Euro

Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe dank der Klebstoffsparte Tesa die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mirco Badocco in einer Studie vom Donnerstag. Dies lasse auch für Henkel positive Rückschlüsse zu, die einen Umsatzanteil von 48 Prozent mit ihrem Klebstoffgeschäft erzielen./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.