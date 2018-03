 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf mit wenig Bewegung

Die Aktie des Pharmaunternehmens Beiersdorf zeigt wenig Änderung. Der Anteilschein notiert bislang mit 87,82 Euro.

BDF Beiersdorf

FrankfurtDer Wert des Pharmaunternehmens Beiersdorf gehört aktuell mit einer Steigerung von 0,41 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 87,46 Euro kann sie sich unmerklich um 36 Cent auf 87,82 Euro verbessern.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,41 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt bislang auf Position 14 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax notiert bislang 12.389 Punkte (plus 0,35 Prozent). Daher entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie wenig stärker als der Index, der sich um 0,35 Prozent und 43 Punkte verbessert.

Am Freitag den 16.03.2018 ist die Aktie des Pharmaunternehmens zum Preis von 87,90 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 88,26 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie liegt bislang mit 13,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 102,00 Euro beträgt. Es war am 8. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 1. März 2018 und beträgt 85,12 Euro.

Auf 12,13 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 13:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 13,4 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie beträgt 102,00 Euro und war am 8. Dezember 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. Dezember 1997 liegt bei 12,10 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.03.2018 JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 83 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach der Berichtssaison der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche über das vierte Quartal 2017 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die meisten Unternehmen hätten bessere Umsätze als erwartet sowie margenbedingte Ergebnisverbesserungen erzielt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim deutschen Nivea-Hersteller bleibt sie aber vorsichtig. Trotz der Anstrengungen des Managements, mittels Innovationen wieder zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen, komme das Kosmetiksegment im Vergleich zu den Wettbewerbern weiter schlecht voran./ck/ag Datum der Analyse: 12.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.