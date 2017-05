 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktionäre von Beiersdorf haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Pharmaunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index gering nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 94,08 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,39 Prozent verschlechtert.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,39 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein liegt auf Rang 26 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.817 Punkten (unverändert 0,08 Prozent). Daher entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 94,42 Euro ist der Wert am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 94,56 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie liegt mit 1,1 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 95,15 Euro beträgt. Es war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 75,00 Euro.

Bis um 10:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 8,58 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 3,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie beträgt 95,15 Euro und war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. Dezember 1997 liegt bei 12,10 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.05.2017 RBC hebt Ziel für Beiersdorf auf 89 Euro - 'Sector Perform'

Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Beiersdorf von 87 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Analyst Mirco Badocco in einer Studie vom Freitag. Mit der Einstufung "Sector Perform" rechnen die Analysten von RBC Capital Markets auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Rendite, die in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht./tih/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.