 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf notiert mit 0,5 Prozent geringe Verluste

FrankfurtMinimal nach unten geht es mit dem Kurs des Beiersdorf-Anteilscheins. Derzeit verliert der Schein des Pharmaunternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 98,16 Euro notierte, 50 Cent (0,51 Prozent). Zuletzt wird die Beiersdorf-Aktie mit 97,66 Euro gehandelt.

Der Wert gehört im Dax mit 0,51 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt derzeit auf Position 23 im unteren Drittel des Performance-Index. Derzeit verzeichnet der Dax 13.449 Punkte (minus 0,13 Prozent). Somit entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,13 Prozent und 17 Punkte verschlechtert.

Mit einem Preis von 98,22 Euro ist der Anteilschein am Donnerstag den 02.11.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 98,33 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie liegt derzeit mit 1,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 98,82 Euro beträgt. Es war am 1. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. Dezember 2016 und beträgt 75,11 Euro.

Auf 16,67 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 28,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie beträgt 98,82 Euro und war am 1. November 2017 erreicht worden. Mit 12,10 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. Dezember 1997 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

30.10.2017 Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 95 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe ein starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Montag. Der leicht angehobene Jahresausblick klinge vorsichtig, doch der gestiegene Aktienkurs beinhalte womöglich bereits, dass die Ziele übertroffen würden./gl/oca Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.