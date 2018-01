 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf praktisch unverändert

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Beiersdorf. Bis zur Stunde behauptet sich die Aktie des Pharmaunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreicht den Stand von 96,46 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um kaum spürbare 0,27 Prozent verbessern.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,27 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt bislang auf Platz 13 im Mittelfeld des Performance-Index. Bislang realisiert der Dax 12.905 Punkte (plus 0,26 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie unwesentlich stärker als der Index, der sich um 33 Punkte und 0,26 Prozent verbessert.

Am Mittwoch den 03.01.2018 ist die Beiersdorf-Aktie zum Preis von 96,18 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 96,66 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie liegt bislang mit 5,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 102,00 Euro beträgt. Es war am 8. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Januar 2017 und beträgt 79,18 Euro.

Auf 4,80 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 4,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 8. Dezember 2017 wurde mit 102,00 Euro das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie erreicht. Mit 12,10 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. Dezember 1997 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.12.2017 DZ Bank senkt Beiersdorf auf 'Halten' - Fairer Wert 107 Euro

Die DZ Bank hat Beiersdorf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 110 auf 107 Euro gesenkt. Der Konsumgüterkonzern dürfte umsatzseitig einen starken Jahresabschluss aufweisen, eine positive Überraschung in puncto Profitabilität sei aber wenig wahrscheinlich, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Vorstand dürfte mit einer vorsichtigen Finanzprognose in das neue Geschäftsjahr starten. Positive Ergebnisrevisionen seien somit nicht zu erwarten./ajx/edh Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.