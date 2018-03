 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf praktisch unverändert

Der Wert des Pharmaunternehmens Beiersdorf zeigte wenig Änderung. Der Wert notierte bei Ende des Parketthandels mit 87,16 Euro.

BDF Beiersdorf

FrankfurtDie Aktionäre des Beiersdorf-Papieres hatten keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bis zum Handelsschluss gab die Aktie des Pharmaunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index mit 38 Cent unmerklich nach. Der Anteilschein erreichte den Stand von 87,16 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,43 Prozent verschlechtert.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 0,43 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein lag bei Handelsschluss auf Position 29 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax schloss bei 12.245 Punkten (plus 1,08 Prozent). Damit entwickelte sich die Beiersdorf-Aktie schlechter als der Index, der sich um 1,08 Prozent und 131 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 87,44 Euro war der Anteilschein am Mittwoch den 07.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 87,96 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie lag bei Handelsschluss mit 14,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 102,00 Euro beträgt. Es war am 8. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. März 2017 und beträgt 84,08 Euro.

Auf 22,17 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 33,5 Millionen Euro gehandelt. Am 8. Dezember 2017 wurde mit 102,00 Euro das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie erreicht. Mit 12,10 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. Dezember 1997 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.03.2018 SocGen senkt Beiersdorf auf 'Hold' und Ziel auf 96 Euro

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Beiersdorf nach Jahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 108 auf 96 Euro gesenkt. Die Umsatzentwicklung des Konsumgüterkonzerns sei stark gewesen, schrieb Analyst Chas Manso in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung negativer Währungseffekte und einer steigenden Steuerquote habe er jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019 reduziert./edh/la Datum der Analyse: 06.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

