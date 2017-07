 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW fällt deutliche 2,7 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNach unten geht es heute mit dem Wert von BMW. Bis zur Stunde verliert der Wert des Automobilherstellers klare 2,20 Euro und notiert mit 2,71 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 81,19 Euro. Zuletzt wird die BMW-Aktie mit 78,99 Euro gehandelt.

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Anlass der Studie ist der Kartellverdacht gegen deutsche Autobauer. Analyst Stuart Pearson hält in seiner Studie vom Montag eine Rekord-Strafe durch die EU vorerst für unwahrscheinlich. So sei noch unklar, was genau die Hersteller eventuell falsch gemacht hätten und welcher Umsatzanteil gegebenenfalls betroffen sei. Mit Blick auf das Lkw-Kartell vor einiger Zeit habe die EU einen recht eng gefassten Blick gehabt. Dennoch dürften die Autobauer weiter im Fokus stehen, gerade da nun immer mehr unschöne Details zum Vorschein kommen könnten.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 2,71 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Platz 29 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.197 Punkten (minus 0,35 Prozent). Daher entwickelt sich die BMW-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 79,70 Euro ist der Anteilschein am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 79,92 Euro.

Die BMW-Aktie liegt mit 13,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 91,76 Euro beträgt. Es war am 3. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. September 2016 und beträgt 72,02 Euro.

Auf 247,54 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 235,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 17. März 2015 wurde mit 123,75 Euro das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 28. Oktober 2008 liegt bei 16,00 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat BMW angesichts der bevorstehenden Nachbesserungen der Diesel-Fahrzeuge von Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Dies markiere den Start einer wahrscheinlich konzertierten Branchenaktion zur Aufbesserung des Diesel-Image, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Studie vom Mittwoch. Die Befürchtungen rund um den Diesel dürften nun nachlassen, daher sehe er für die Aktien der deutschen Autobauer Aufwärtspotenzial. Wegen der Daimler-Risiken in den USA bevorzuge er die Konkurrenten Volkswagen und BMW./ajx/gl Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

