 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW fällt deutliche 4,9 Prozent

Mit einer negativen Entwicklung von 4,9 Prozent gehörte der Anteilschein des Automobilherstellers BMW zu den Verlierern des Tages. Am Ende des Handelstages notierte der Anteilschein mit 88,74 Euro.

BMW

FrankfurtDie Aktie des Automobilproduzenten BMW gehörte bei Börsenschluss mit einem Rückgang von 4,89 Prozent zu den deutlichen Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 93,30 Euro hatte sie sich um 4,56 Euro auf 88,74 Euro verschlechtert.

Die Aktie gehörte im Dax mit 4,89 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein lag beim Handelsende auf Position 29 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Daher entwickelte sich die BMW-Aktie schlechter als der Index, der sich um 46 Punkte und 0,35 Prozent verschlechterte.

Am Freitag den 18.05.2018 war die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 89,34 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 89,57 Euro.

Die BMW-Aktie lag beim Handelsende mit 9,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 97,50 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 77,07 Euro.

Auf 202,46 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 178,1 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie betrug 123,75 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 28. Oktober 2008 lag bei 16,00 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.05.2018 Goldman hebt Ziel für BMW auf 86 Euro - 'Sell'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW nach Zahlen für das erste Quartal von 84 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Stefan Burgstaller aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den deutschen Autobauer. Bessere operative Gewinnannahmen im Autobereich würden letztlich aufgezehrt von schwächeren Motorrad- und Finanzgeschäften. Das etwas angehobene Kursziel begründete er mit höheren Barmittelerwartungen./tih/he Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.